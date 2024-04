Machine de fraisage à portique CNC Hammer HNC3 825

Nous vous présentons la Hammer HNC3 825, une machine de fraisage à portique CNC compacte mais puissante, conçue pour renforcer les capacités des petites entreprises sur un marché concurrentiel. Cette machine est un véritable atout pour les fabricants à petite échelle, les artisans et les entrepreneurs qui cherchent à atteindre une précision et une efficacité de qualité professionnelle dans leurs projets.

Fabriquée avec l’excellence de l’ingénierie autrichienne, la Hammer HNC3 825 offre un mélange unique de durabilité, de précision et de polyvalence dans un espace de la taille d’une table de cuisine. Sa construction solide et ses matériaux de haute qualité assurent une résistance torsionnelle exceptionnelle et une stabilité essentielle pour obtenir des résultats impeccables dans chaque tâche.

Caractéristiques clés :

Utilisation optimale de l’espace : Offre une surface de travail étendue de 825 x 479 mm avec une hauteur de passage de 160 mm, conçue pour une utilisation efficace de l’espace d’atelier.

Haute précision et stabilité : Avec une répétabilité de ±0,05 mm et un jeu <0,02 mm, elle offre des résultats cohérents et de haute qualité pour vos clients.

Performances puissantes : Équipée d’un moteur de moulage de 1000 watts (mise à niveau optionnelle à 2,2 kW) et de robustes moteurs pas à pas, elle gère différents matériaux et travaux complexes avec facilité.

Utilisation conviviale : Une interface intuitive assure une facilité d’utilisation, tandis que la compatibilité avec divers logiciels tiers offre une flexibilité dans les processus de conception et de production.

Flux de travail efficace : La table à rainures en T permet une configuration et un changement rapides, maximisant la productivité et permettant de réaliser davantage de projets.

La Hammer HNC3 825 n’est pas simplement une machine de fraisage ; c’est un partenaire fiable pour les petites entreprises qui cherchent à étendre leurs capacités de production et à explorer de nouveaux marchés. Que vous fabriquiez des pièces sur mesure, que vous créiez des modèles complexes ou que vous réalisiez des pièces uniques, cette machine fournit les outils dont vous avez besoin pour réussir.