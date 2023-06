La communauté d’abord : comment LUXkbs redonne avec Habitat Humanity

LUXkbs Inc. du Nouveau-Brunswick est une entreprise de cuisine, de salle de bain et d’entreposage relativement nouvelle. Cependant, ils ne sont certainement pas étrangers au service de leur communauté. La semaine dernière, l’entreprise a annoncé son partenariat avec Habitat pour l’humanité Nouveau-Brunswick pour produire des armoires pour les logements que l’organisation construira dans la province.

Au cours de la dernière année seulement, plusieurs villes du Nouveau-Brunswick ont ​​vu leur population croître de façon importante. La population de Moncton a augmenté de plus de 5 %, suivie de Fredericton par une augmentation de 3 % et de Saint John par 1,8 %. Un rapport publié en mai par un organisme de défense des locataires a révélé que le nombre de logements abordables dans la province avait diminué de 2016 à 2021. En avril 2023, Habitat pour l’humanité Saint John, Fredericton et Moncton ont fusionné pour former Habitat pour l’humanité Nouveau-Brunswick en un effort pour lutter contre cette crise du logement abordable et construire plus de logements pour les citoyens de la province.

Partenariat instrumental pour le Nouveau-Brunswick

En apprenant la fusion d’Habitat pour l’humanité, LUXkbs Inc. a su qu’elle devait intervenir et offrir son soutien à l’organisation. Paris Malenfant, président et chef de la direction de LUX, a expliqué: «Nous donnons régulièrement nos portes de récif supplémentaires à Habitat for Humanity, ou toutes les portes dont nous n’avons pas besoin. En décembre et en janvier, nous avons acheté de nombreux matériaux en bois de Toronto et en avons fait don à Toronto Habitat for Humanity.» Les dons de LUX ne se sont pas arrêtés là. « Nous avons acheté quelques monte-charges, une quinzaine, pour soulever notre bois et notre quincaillerie et nous avons tout donné à l’organisme. Habitat a un excellent système, où ils reçoivent des dons, puis les vendent et utilisent les fonds qu’ils gagnent pour pouvoir construire des logements abordables pour les gens. Donc, ce sont toujours des gens qui achètent des maisons mais à une valeur inférieure et sans aucun intérêt.»

Armoires durables pour les unités d’habitation

« Nous sommes une nouvelle entreprise et dès le début de l’ouverture de nos portes, nous voulions redonner à notre communauté », a déclaré Malenfant. “Depuis lors, nous fabriquons des portes d’armoires, des armoires et des vanités pour Habitat pour l’humanité et avons également travaillé avec différents organismes de bienfaisance et organisations dans le passé.” Actuellement, LUX travaille sur une unité de logement à Fredericton avec l’organisation, spécialement conçue pour une famille avec des enfants ayant des besoins spéciaux. LUX fabrique les armoires de cuisine à 50% en dessous du coût.

Les armoires pour les logements abordables doivent non seulement être peu coûteuses, mais aussi très durables. LUX développe ses solutions d’armoires avec des matériaux de qualité professionnelle. Malenfant a expliqué: «Nos armoires sont fabriquées à l’aide d’un laminage 3D qui consiste essentiellement en un stratifié thermométrique, anciennement connu sous le nom de feuille thermique. Nous l’utilisons pour envelopper les portes des armoires et il est spécifiquement utilisé pour les meubles à fort trafic. Ainsi fabriquées, les portes des armoires sont garanties 10 ans.» La fabrication des armoires et des portes d’armoires pour se conformer à des réglementations spécifiques est essentielle.

« Lorsque nous emballons les portes de nos armoires, tous les matériaux sont non toxiques et durables. Le MDF que nous utilisons est sans formaldéhyde et il n’y a pas de produits chimiques dans le processus de fabrication. De plus, lorsque nous fabriquons les portes, le processus peut être complexe pour que le stratifié adhère correctement. Après avoir pris du MDF de haute qualité d’uniboard, nous le traitons sur notre machine CNC, le découpons dans la forme que nous recherchons, le ponçons, puis appliquons de la colle non toxique et le laissons durcir dans notre presse à vide spéciale.»

Une fois que la colle est efficacement moulée sur les portes, elles deviennent fiables et durables. Une fois la porte sortie de la presse à vide, LUX inspecte chaque porte d’armoire pour s’assurer que la colle a été parfaitement appliquée et sera permanente.

L’équipe croissante de LUX et la capacité des installations

L’élargissement de l’équipe et de la capacité de production est une priorité pour LUX depuis sa création. Malenfant a déclaré : « Nous sommes vraiment impatients de développer notre capacité à aider Habitat à un autre niveau en étant en mesure de redonner à la communauté. De plus, Habitat étend également ses unités et dans tout le Canada atlantique. Nous travaillons également sur un projet spécial de 30 logements abordables à Halifax.»

LUX est rapidement devenu l’un des principaux fabricants de portes d’armoires et d’armoires en stratifié 3D du Canada atlantique. Fondée en 2021 par Malenfant et Wesllay Hache, le responsable de la fabrication, l’entreprise s’est fait un nom pour son utilisation de technologies de pointe allant des logiciels de traitement et de la conception artistique à l’automatisation de la fabrication CNC.